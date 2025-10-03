Краснодар попал в рейтинг городов России, где проще всего обходиться без машины

Главный вывод — уровень автомобилизации снизился. Еще несколько лет назад многие семьи в крупных городах стремились приобрести машину, а сейчас тенденция изменилась: число авто на тысячу человек в Краснодаре за последние годы уменьшилось. Это связано не только с ростом цен на содержание автомобиля, но и с улучшением общественного транспорта и появлением альтернативных способов перемещения.

Одной из таких альтернатив стал велосипед: почти 1,5% краснодарцев назвали его своим основным средством передвижения. Для России это значительный показатель — во многих местах доля велосипедистов очень мала или статистически незначительна. Кроме того, Краснодар входит в число крупных городов, где сформировалось сильное сообщество велосипедистов, наряду с Набережными Челнами и Оренбургом.

Для сравнения: в таких городах как Екатеринбург многие жители вынуждены часто пользоваться общественным транспортом, причем менее половины населения делают это регулярно. А в Казани многие жалуются на отсутствие маршрутов и долгие ожидания.