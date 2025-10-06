Defender начал тесты внедорожника для «Дакара»

Британский бренд Land Rover будет участвовать в ралли-марафоне «Дакар» и чемпионате мира по ралли-рейдам с заводской командой, которая выставит на старт внедорожных гонок несколько машин.

© autosport.com.ru

В 2026 году сразу два внедорожника проедут весь сезон W2RC в категории Stock, куда будут допущены максимально близкие к стандартным машины. На «Дакаре» же будут выступать уже три Defender, также в классе Standard, для которого существенно переработают технические требования. Гоночный Defender Dakar D7X‑R, созданный на базе серийного Defender OCTA, уже прошёл первые тесты в Африке.

© Фото: Land Rover

Тесты начались с коротких кругов по небольшим дюнам, затем команда перешла к маршрутам протяжённостью в сотни километров, пролегающим через вади и пересечённые равнины, кочки и камни, а также скоростные песчаные трассы, отражающие рельеф местности, ожидаемый в «Дакаре». Внедорожники испытывали Стефан Петерансель, Сара Прайс и Рокас Бачюшка, которые моделировали условия, с которыми им предстоит столкнуться на «Дакаре».

Напомним, дебют нового коллектива запланирован на 2026 год, а в 2025-м внедорожник Defender стал официальной машиной для перевозки официальных лиц ралли и VIP-медиа. Ещё шесть Land Rover Defender получили организаторы для разведки и подготовки маршрута следующей гонки.