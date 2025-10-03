В Китае начались дорожные тесты новой Omoda C5

В Китае заметили обновлённую версию кроссовера Omoda C5, проходящую дорожные испытания. Есть высокая вероятность, что со временем такой автомобиль появится и в России. Напомним, что марка Omoda ориентирована на экспорт: на домашнем рынке в Поднебесной её модели продаются под брендом Chery, однако на тестовом экземпляре установлены именно шильдики Omoda.

Фотографии машины появились в китайских соцсетях. Судя по ним, радикальных перемен в дизайне не произошло — изменения коснулись светодиодной оптики, решётки радиатора и бамперов. Зато интерьер переработан заметнее: теперь вместо сдвоенного экрана используются два отдельных дисплея — крупный мультимедийной системы и более компактный цифровой панели приборов. Переключатель коробки передач перенесли под рулевое колесо, а вот технические характеристики пока держат в секрете.

Для российского рынка нынешний Omoda C5 доступен в двух вариантах: с 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л.с. и вариатором (передний привод), а также с 1,6-литровым мотором на 150 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» (полный привод). Всего предлагается шесть комплектаций, а минимальная стоимость кроссовера у дилеров стартует с отметки 2 279 900 рублей с учётом всех возможных скидок.