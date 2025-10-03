В России продают ВАЗ-2105: ему 35 лет, а состояние нового

Как выяснила "Российская газета", в Московской области в продаже возник ВАЗ-2105 1990 года выпуска. "Жигули" светло-серого цвета предназначались на экспорт, о чем свидетельствуют две таблички под капотом - на русском и английском языках, а также пометка "Экспорт" на наклейках на стеклах.

Автомобиль находится практически в отличном состоянии, проведено необходимое ТО после простоя - теперь машина в полной готовности для эксплуатации.

Условия хранения не уточняются, но, судя по состоянию, вряд ли это был открытый паркинг.

"Жигули" оснащены 64-сильным двигателем 1,2 литра и механической коробкой передач.

Пробег седана небольшой - 10,9 тысячи км.

В комплекте с авто идут комплект ключей, запасное колесо, массажные накидки на кресла, комплект оригинальных декоративных молдингов, набор водителя, домкрат.

Цена - 420 000 рублей. Владелец сообщил, что готов к небольшому торгу у капота.