Москвичке вернут автомобиль, который у нее угнали 17 лет назад

Жительнице Москвы вернут автомобиль Toyota Rav4, который у нее угнали в 2008 году. Машину нашли на территории Иркутской области. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

— Сотрудниками Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области во взаимодействии с Госавтоинспекцией и ЭКЦ регионального Главка полиции выявлен автомобиль, находившийся в федеральном розыске с 2008 года. Дальнейшая проверка показала, что данный автомобиль похитили в Москве в 2008 году, а его законным владельцем является 63-летняя москвичка, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Машиной заинтересовался сотрудник ДПС, который занимался перерегистрацией иномарки. Он обнаружил, что идентификационный номер кузова был изменен. Впоследствии его догадки подтвердила экспертиза. В скором времени машину, находящуюся на спецстоянке, доставят хозяйке.

Ранее у другого жителя столицы угнали автомобиль марки «Москвич-412». Злоумышленники проникли в салон машины, запустили двигатель, замкнув провода зажигания, после чего уехали. Их вскоре задержались, так как угонщики быстро накатались и оставили автомобиль в соседнем дворе. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, а автомобиль вернули владельцу.