Импорт подержанных авто в РФ достиг исторического максимума

Эксперты агентства "Автостат" подсчитали, что в сентябре этого года в РФ импортировали 82 тысячи машин. Ввоз новых рухнул на 68% по сравнению с сентябрем 2024 года и составил 33,6 тысячи единиц. В то же время импорт автомобилей с пробегом увеличился на 14% и достиг 48,4 тысячи экземпляров, что стало рекордным показателем за 2024 и 2025 годы.

Среди новых машин наибольшей популярностью пользовался Changan Uni-S, а среди подержанных лидировала Toyota с моделью Corolla. Доля физических лиц в общем объеме импорта выросла по сравнению с августом, что связано со снижением активности дистрибьюторов из-за наличия автомобилей на складах. Однако в дальнейшем ожидается уменьшение доли физических лиц.

Основной объем новых иномарок поступил из Китая, хотя его доля снизилась до 65,2%. У Киргизии, напротив, этот показатель увеличился до 16,3%. Казахстан и Южная Корея заняли по 5,1% каждая. В сегменте подержанных машин лидером по-прежнему остается Япония, хотя ее доля постепенно снижается и составила 39,1% в сентябре. Южная Корея и Китай забрали по 22,2% и 20,4% соответственно.

