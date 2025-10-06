МАЗ раздаст перевозчикам грузовики совершенно нового поколения

В 2024 году Минский автозавод презентовал проект MAZ X — концептуальный грузовик, задачей которого было показать наработки минчан по машинам следующего поколения. Как выяснила редакция «Мотора», в этом году шоутрак радикально доработали, изменив интерьер, каркас кабины и общую компоновку. Впереди — выпуск первой опытной партии.

© Motor.ru

Как рассказал «Мотору» заместитель главного конструктора по грузовой технике Минского автозавода Николай Локотко, в ближайшие несколько месяцев будет сделано несколько таких тягачей, которые будут переданы лояльным перевозчикам для тестовой эксплуатации.

Грузовики обновлённого образца имеют гибридную силовую установку, в основе которой лежит 350-сильный турбодизель объёмом 7,8 литра: он через генератор и аккумулятор обеспечивает электрической энергией пару электромоторов, вращающих задние колёса.

Чтобы снизить массу грузовика, инженеры применили пластиковые панели обшивки, облегченную раму и односкатную ошиновку ведущего моста. Другой важный нюанс конструкции — единственная сдвижная дверь справа (с левой стороны кабины двери нет).

Между тем, МАЗ построил новый автобусный завод и нарастит производство вдвое. Теперь Минский автомобильный завод сможет выпускать до 3000 автобусов ежегодно: в последние годы предприятие выдавало лишь 1500-1800 единиц транспорта.