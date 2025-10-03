Перед введением заградительного утильсбора ввоз иномарок в РФ побил рекорд

Импорт подержанных легковых автомобилей в Россию в сентябре 2025 года оказался рекордным, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Что касается автомобилей с пробегом, то их было импортировано 48,4 тыс. экземпляров (+14%). Это самый высокий показатель не только в этом году, но и за все предыдущие», — отмечается в сообщении.

Наибольшим спросом для ввоза из-за рубежа в сентябре пользовались автомобили Toyota, самая популярная модель — Corolla.

Импорт новых легковых автомобилей в Россию составил в сентябре 2025 года 33,6 тыс. машин, что на 68% меньше, чем в том же месяце 2024-го.

Доля импорта машин физлицами в сентябре выросла относительно августа, уточнили в «Автостате».

До этого «Газета.Ru» подробно писала, какие машины станет невыгодно ввозить в Россию частным лицам после приравнивания утильсбора к коммерческому для машин мощнее 160 л.с.