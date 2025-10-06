Волгоградцы заметили на улицах города необычный Tesla Cybertruck

Фото шикарного пикапа опубликовали очевидцы в соцсетях.

В Волгограде снова появился электрокар Tesla Cybertruck – он попал в объективы горожан. Автомобиль был замечен на одной из стоянок.

Автомобиль выполнен из сверхпрочной стали, может ускоряться до 96 км/ч всего за 2,6 секунды и развивать предельную скорость в 209 км/ч. Внешний облик Tesla Cybertruck также впечатляет.

Покупка подобного автомобиля в России доступна далеко не всем. Цена начинается от 13,5 млн рублей и доходит до нескольких десятков миллионов. Автомобиль Tesla Cybertruck, увиденный в Волгограде, оценивается примерно в 100 млн.

Напомним, что дорогостоящий электрокар Tesla Cybertruck уже был замечен в Волгограде – в декабре 2024 года он вызвал ажиотаж среди волгоградцев.

В социальных сетях распространялись фотографии и видеозаписи, на которых Tesla Cybertruck перевозился на эвакуаторе по улицам Волгограда в районе СХИ.