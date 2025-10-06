Nissan отменил выпуск всех электромобилей в США

Компания Nissan полностью отказалась от планов по локализации «электричек» в США в ближайшие годы, а завод в Кантоне (штат Миссисипи), который должен был освоить их производство, теперь ожидает постановки на конвейер новых гибридных SUV, одним из которых будет возрождённый рамный внедорожник Nissan Xterra.

Nissan вслед за Stellantis пессимизирует свои электромобильные планы в США — об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на информированные источники. Ещё в прошлом году японская компания планировала наладить выпуск в США нескольких электрических моделей, в том числе электрических седанов марок Nissan и Infiniti — они должны были начать сходить с конвейера в Кантоне в конце 2026 года. Весной текущего года старт производства этих седанов был отложен на неопределённый срок, приоритет был отдан двум электрическим кроссоверам — их производство в Кантоне должно было начаться в конце 2028 либо в начале 2029 года. Также в ближайшие годы ожидался старт производства в США нового Nissan Leaf (показан на заглавной фотографии), который, как известно, в третьем поколении превратился в компактный кроссовер.

Так вот, согласно свежим данным, все эти планы благополучно похоронены, потому что динамика продаж электромобилей в США не вселяет оптимизма в новое руководство Nissan во главе с Иваном Эспиносой. Nissan тем не менее продолжит поставки в США модели Leaf из Японии. Более крупный электрический кроссовер Nissan Ariya в ближайшие месяцы покинет рынок США — его продажи оказались намного ниже ожидаемых.

Одной из причин сворачивания планов по производству электромобилей в США компанией Nissan называется прекращение федеральных программ стимулирования продаж новых электромобилей. Это обстоятельство косвенно указывает на то, что Nissan не верит в скорое возвращение на пост президента США кандидата от Демократической партии, который мог бы снова запустить эти программы.

Теперь Nissan хочет вместо электромобилей наращивать производство в США новых «углеводородных» моделей. В августе стало известно о том, что компания готовится возродить рамный внедорожник Nissan Xterra в виде гибрида с бензиновым V6. На этой неделе глава американского подразделения Nissan Кристиан Менье подтвердил информагентству Bloomberg, что новый Nissan Xterra будет производиться в Кантоне с 2028 года. Возможно, у нового Nissan Xterra появится также люксовая версия под маркой Infiniti. Ожидаются в американской модельной линейке Nissan и другие гибридные SUV, но какие именно, пока неизвестно.

Добавим, что в августе компания Nissan объявила американским дилерам, что в 2027 году на рынок вернётся Infiniti Q50 в виде заднеприводного спортседана с мощным V6 и МКП. Дилеры встретили это известие с восторгом, равно как и новость о грядущем возвращении Nissan Xterra.