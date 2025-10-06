В автопроме стали модными природные цвета автомобилей

110KM назвал цвета автомобилей, которые сейчас становятся модными. Эксперты издания отмечают, что кричащие оттенки уступают место спокойным тонам. Так, автомобильные дизайнеры, используя новые эмали, всё чаще выбирают землистые и нейтральные цвета вроде оливкового, песочного, тёплого бежевого и графитового.

Более того, даже традиционные цвета — чёрный и белый — сейчас обретают новые варианты: например, в палитрах автопроизводителей отныне можно встретить медно-чёрный или перламутрово-белый оттенки.

Кстати, ранее Даниэл Милошевич, дизайнер по цвету и отделке Style Porsche рассказал, что при выборе цвета азиатские покупатели более смелы, а вот американские заказчики Porsche предпочитают более сдержанные тона.

Но прежде, чем оттенок появится на автомобиле Porsche, автопроизводитель проводит множество испытаний: например, подвергает краску интенсивному воздействию ультрафиолетовых лучей на протяжении пяти месяцев.