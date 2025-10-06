Россияне массово поехали за подержанными автомобилями в Белоруссию. В ожидании возможного повышения утильсбора наши соотечественники буквально атакуют авторынки и автосалоны соседней страны, чтобы приобрести «проходные» варианты — те, что были официально ввезены на територрию Синеокой более года назад: их можно поставить на учёт российской ГИБДД, уплатив льготную ставку утильсбора.

Как отмечает издание AV, активнее всего россияне приобретают автомобили немецких марок (прежде всего, премиальных) — это Audi, BMW и Mercedes-Benz. Но также своих владельцев находят и модели других брендов.

Напомним, что некоторое время тому назад Минпромторг опубликовал проект реформы взимания утильсбора. Так, прежде на размер платежа влияли рабочий объём двигателя и возраст автомобиля.

Теперь (с 1 ноября 2025 года) планируется ввести иной принцип, когда базовая ставка будет формироваться на основании ообъёма, а повышающий коэффициент — на основании мощности.

Сильнее всего новые правила ударят по популярным моделям: Toyota RAV4, BMW X3, BMW X5, Hyundai Palisade, BMW 5-й серии, Toyota Highlander, KIA Sorento, KIA Carnival и Hyundai Santa Fe.

Поэтому россияне буквально «выметают» машины со стоянок российских автосалонов… Кроме того, в приграничном китайском Хоргосе посредники раскупают всё, что только можно купить.