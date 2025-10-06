Rolls-Royce создал уникальный Spectre в честь любимой собаки заказчика

Британская Rolls-Royce подготовила для своего давнего клиента из США особенный автомобиль — эксклюзивное электрокупе Spectre, посвящённое его любимой собаке по кличке Бейли. Эта машина получила не только личное имя, но и уникальное оформление, в котором каждая деталь рассказывает историю преданности хозяина своему питомцу.

© Motor.ru

Автомобиль окрашен в сложную гамму тёплых кремовых тонов. Один из них был специально разработан и назван в честь Бейли, которая является помесью лабрадора и золотистого ретривера. За основу для цвета кузова дизайнеры взяли окрас шерсти на ушах собаки. Классическую продольную полосу, разделяющую цвета кузова, украсил изящный отпечаток собачьей лапы, выполненный в розово-золотистых тонах.

Но главные сюрпризы скрыты внутри салона. На создание реалистичного портрета Бейли, который стал центральным элементом интерьера, у мастеров ушло более четырёх месяцев. Ещё один отпечаток лапы, инкрустированный ценными породами дерева, разместили на передней панели. А между сиденьями заднего ряда появилась настоящая художественная работа — деревянная мозаика, изображающая саму собаку. Для её создания в технике маркетри использовали более 180 отдельных фрагментов шпона 22 натуральных оттенков. Причём мастера не применяли окрашивание или другую искусственную обработку дерева.

© Rolls-Royce Motor Cars

© Rolls-Royce Motor Cars

© Rolls-Royce Motor Cars

© Rolls-Royce Motor Cars

© Rolls-Royce Motor Cars

© Rolls-Royce Motor Cars

Этот проект стал не просто трогательным жестом, а наглядной демонстрацией безграничных возможностей по индивидуальному заказу, которые предоставляет своим клиентам специальное подразделение компании Bespoke.