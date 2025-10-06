Toyota Camry в России будет стоить почти в 2,5 раза дороже, чем в мире

Автоэксперты назвали новый утильсбор «сокрушительным ударом» по карману россиян. С 1 ноября 2025 года в России может начать действовать новый порядок расчёта утилизационного сбора. К уже привычным критериям — возрасту машины и рабочему объёму двигателя — планируется добавить мощность в лошадиных силах. Для автомобилистов, ввозящих для себя иномарки с мощностью мотора до 160 лошадиных сил, сохранят льготные условия. Для всех остальных категорий автовладельцев размер платежа может увеличиться до 50%.

© Quto.ru

Эксперты авторынка видят в предстоящих изменениях немалые проблемы и риски. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин не скрывает пессимизма: «Сложно представить более сокрушительный удар». Он напомнил, что только частными лицами в прошлом году было ввезено 550 тысяч автомобилей, а в 2023 — 460 тысяч.

«Для сравнения: весь авторынок, все продажи новых автомобилей в прошлом году — это на 30% рынок «физиков» от общего объёма новых машин. Если убрать с рынка этот объём, цены на новые автомобили серьезно вырастут», — говорит он.

Особенно тяжело, по его словам, придётся жителям Дальнего Востока, через который ежегодно в страну прибывает больше 170 тысяч иномарок.

Чтобы оценить масштаб грядущего подорожания, эксперт предлагает простой расчёт. Новая ставка утильсбора умножается на базовые 20 тысяч рублей. Ранее применялся льготный коэффициент, и владелец платил 3,6 тысячи или 5,4 тысячи рублей. Теперь же коэффициент станет нельготным. В качестве примера Шапарин приводит Toyota Camry с двигателем 2,5 литра и мощностью 200 лошадиных сил.

«С 1 ноября, если норма вступит в силу, эта машина, новая, будет стоить 6,5 миллиона рублей. Она во всём мире стоит 30 тысяч долларов. То есть, 2,7 миллиона рублей», — констатирует он.

Особенно тяжело при новых правилах придётся сегменту гибридов и электромобилей. «К сожалению, до свидания известная привычная Toyota Prius, до свидания всякие N-боксы гибридные, Toyota Alphard и другие», — резюмирует Шапарин и добавляет, что данная инициатива даст только рост социальной напряжённости в обществе.

Аналитик Сергей Целиков отмечает, что на Дальнем Востоке чуть больше 10% ввозимых из Японии машин имеют мощность свыше 160 лошадиных сил. А вот ввоз из Китая — это на 80% модели мощнее этого порога, из Кореи — более 85%. Поэтому удар по разным регионам будет неравномерным. По его словам, малолитражные автомобили подорожают несущественно — на 50–100 тысяч рублей, а вот владельцы мощных иномарок почувствуют разницу в полной мере:

«Сейчас на них действует льготный утильсбор, и за условный Hyundai Palisade покупатель платит 5,4 тысячи рублей, а будет платить 1,5 миллиона».

Что касается электрокаров и гибридов, их ввоз, по мнению Целикова, практически прекратится, так как почти все они мощнее 160 лошадиных сил.

Исполнительный директор Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Баринов добавляет, что повышение сбора сильнее всего ударит по рынку подержанных автомобилей. Он напомнил, что в 2024 году рост утильсбора уже привёл к резкому скачку цен — на 70–80%.

«Это повлияло на стоимость автомобилей, цены взлетели на 300 тысяч — 500 тысяч рублей. Это было беспрецедентно», — подчёркивает Баринов.

В результате нововведений, по его прогнозам, автомобили в целом могут подорожать на 20–30%, что напрямую скажется на их доступности для граждан. Для Дальнего Востока, где машина является основой экономической активности, это может обернуться сокращением рабочих мест в смежных отраслях — от сервиса до логистики.