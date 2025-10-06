Мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали после инцидента с автомобилем

Полиция эвакуировала мэрию Лос-Анджелеса после того, как автомобиль разбился у входа в здание. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

© Газета.Ru

Из-за инцидента заблокированы прилегающие улицы и съезды автомагистрали.

Водитель оставался в салоне автомобиля почти два часа, пока правоохранители не убедили его выйти. Мужчина добровольно вышел из машины и был взят под стражу.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс сообщила, что ей рассказали о случившемся. Она поблагодарила экстренные службы за оперативную реакцию и добавила, что ее офис продолжит контролировать ситуацию.

Саперный отряд полиции осмотрел машину после задержания водителя. Полиция заявила, что расследование завершено и улицы вскоре будут доступны для движения транспорта. Экстренные службы продолжат следить за районом, чтобы обеспечить безопасность граждан и сотрудников мэрии.

