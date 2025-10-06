Почему все хотят Changan Uni-S

В последнее время на улицах города можно все чаще встретить кроссовер Uni-S китайского автогиганта Changan. Автодилеры утверждают, что машина уверенно лидирует в рейтинге продаж. По итогам лета Uni-S стал вторым по продажам, уступив только Haval Jolion.

Инженеры Changan отлично поработали над этим кроссовером: в нем удачно сочетаются дизайн, технологии и доступная цена. Uni-S оснащен двигателем 1,5T и разгоняется до 181 л. с.. Мощная коробка передач китайца отвечает за плавные переключения, но полного привода в машине нет. Зато многорычажная подвеска поглощает все неровности и ухабы дорог, делая поездку в ней комфортной, объясняет «Андрей Якунин | Про авто«.

Салон кроссовера не оставит никого равнодушным: большой сенсорный экран, управление голосом и панорамная крыша. Задние кресла Uni-S легко превращаются в полноразмерный диван. Вместительный багажник дополнен съемным органайзером с отделениями для аптечки, влажных салфеток и других мелочей, которые обычно валяются где попало. Все эти детали делают машину отличным вариантом для большой семьи.

