BYD обогнала Tesla на 400 000 машин

Китайский автопроизводитель BYD лидирует по продажам чисто электрических автомобилей в мире, опередив Tesla за три квартала 2025 года. По данным СМИ, с января по сентябрь BYD продала 1,605 млн электромобилей, тогда как Tesla — 1,218 млн.

В третьем квартале BYD поставила на рынок 582 500 электромобилей, что на 4% меньше, чем в предыдущем квартале, но на 31,4% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Tesla в том же квартале продала 497 100 автомобилей, показав рост 29,4% к предыдущему кварталу и 7,4% к прошлому году, но всё равно отставая от BYD.

С момента второго обгона Tesla в четвёртом квартале 2024 года, BYD сохраняет лидерство на протяжении четырёх кварталов подряд.

По прогнозам аналитиков Counterpoint Research, BYD завершит 2025 год в статусе мирового лидера по продажам электромобилей с долей рынка около 15,7%.