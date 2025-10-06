Audi расширила линейку Q4 e-tron новой версией Custom Edition. Автомобиль создан на базе Q4 40 e-tron с электромотором мощностью 204 л.с. и батареей ёмкостью 63 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 411 км по циклу WLTP. В Германии цена модели составляет 42 690 евро (около 4,07 млн рублей), что позволяет получить до 11 000 евро (около 1 млн рублей) господдержки по программе Ecobonus 2025, стартующей 15 октября.

© Audi

Вариант Custom Edition отличается от стандартной комплектации Business расширенным набором опций. В базовой версии предусмотрены электропривод багажника, подогрев передних сидений, аудиосистема Audi Sound System, камера заднего вида и современные ассистенты водителя. Внешне автомобиль выделяется 19-дюймовыми колесами Aero, тонированными стеклами и металлической окраской кузова.

Режим быстрой зарядки позволяет восполнить заряд аккумулятора с 10% до 80% всего за 24 минуты при мощности до 165 кВт. Кроме того, клиенты могут дополнительно выбрать пакеты Business Advanced или S line, сохранив при этом право на получение субсидии. Для тех, кто рассматривает покупку нового автомобиля 2025 года, Q4 e-tron Custom Edition предлагает сочетание премиального оснащения и выгодных условий благодаря государственной поддержке.