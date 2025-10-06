Продажи Lada Iskra выросли в семь раз

По итогам сентября продажи Lada Iskra в России увеличились в 7 раз, следует из данных агентства "Автостат". Всего в этом месяце было продано 94 машины.

© Российская Газета

Продажи этой модели начались в конце июля 2025 года. С июля по сентябрь включительно реализовано 128 автомобилей Lada Iskra, пишет РИА Новости.

При этом с января по сентябрь продажи моделей Lada сократились на 25%, до 237,7 тысячи экземпляров. Самыми продаваемыми из них стали Lada Granta, Lada Vesta, Niva Legend и Lada Largus.