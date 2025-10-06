В Кузбассе расширили возможности обслуживания техники из Беларуси

Вторая очередь крупнейшего в России Центра технической поддержки БелАЗ и мультибрендового центра "Белорусские машины" открылась в Беловском округе Кемеровской области. Это позволит увеличить объемы и перечень услуг по ремонту и обслуживанию техники белорусского производства, которая широко используется в угольной и других отраслях промышленности сибирского региона.

Первую очередь центра - логистический и производственный корпуса общей площадью свыше десяти тысяч квадратных метров - сдали в эксплуатацию в 2020 году. И практически сразу за услугами по ремонту электрического оборудования, сварочным работам и механической обработке деталей выстроились в очередь горнодобывающие предприятия. Потребность в ремонте росла с каждым годом на фоне увеличения парка белорусской техники (сегодня ее в Кузбассе уже насчитывается более трех тысяч единиц).

- В связи с этим мы приняли решение о строительстве второй очереди Центра технической поддержки. Это дает Кузбассу несколько важных преимуществ: укрепление технологического суверенитета, возможности для развития инфраструктуры, увеличение налоговых поступлений в бюджет, новые рабочие места и повышение квалификации специалистов, - подчеркнул губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

С пуском второй очереди масштабы центра увеличились почти в полтора раза. Теперь здесь на площади 9,6 тысячи квадратных метров располагается производственный комплекс № 2 для ремонта узлов, агрегатов и двигателей внутреннего сгорания, а еще четыре тысячи "квадратов" занимает административно-бытовой комплекс с современной химической лабораторией, медицинским пунктом, столовой, учебным классом и конференц-залом с новейшим мультимедийным оборудованием.

- Главная задача проекта - создание условий для полного цикла ремонта и обслуживания техники белорусских машиностроителей, а также формирование устойчивой сервисной инфраструктуры в интересах предприятий Кузбасса и соседних территорий. Созданные мощности позволяют ежегодно обслуживать более 500 карьерных самосвалов и выполнять капитальный ремонт свыше 600 агрегатов, а также здесь будут организованы курсы повышения квалификации для действующих специалистов отрасли и практические занятия для студентов профильных вузов и колледжей, - рассказал генеральный директор компании "Белаз-24" Денис Дудинец.

В подтверждение этих слов во время церемонии открытия был подписан ряд соглашений. В частности, правительство Кузбасса и компания "Белаз-24"договорились о социально-экономическом сотрудничестве с целью разработки и реализации комплексных инженерно-технологических проектов на территории региона, а также были подписаны договоры о развитии отношений с угольщиками и двумя образовательными организациями Кузбасса.

Важно, что мультибрендовый центр позволит обслуживать технику разных белорусских производителей - от карьерных самосвалов и тяжелых грейдеров до тракторов, автобусов и троллейбусов. По сути, это крупнейший в стране сервисный хаб, представляющий ведущие бренды Республики Беларусь.