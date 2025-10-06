В Новой Москве стали разбивать лобовые стекла за неправильную парковку

В Новой Москве стали разбивать лобовые стекла автомобилей за неправильную парковку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что порча транспортных средств происходит в ЖК «Рассказово». Судя по кадрам с камеры наблюдения, неизвестные бросают тяжелые предметы на машины из окон.

По словам автовладельцев, которые обратились в полицию, причиной инцидента может быть неправильная парковка. Так, их машины стояли на тротуарах и у подъездов или перекрывали выезды. Известно о девяти потерпевших, заявивших, что понесенный ими ущерб оценивается в сумму от семи до 50 тысяч рублей.

В марте также сообщалось, что в Новой Москве неизвестный стал мстить соседям за парковку при помощи кефира.