Exeed представил новый гибридный кроссовер Yaoguang C-DM Global Edition в Китае

Китайский премиум-бренд Exeed, принадлежащий компании Chery, представил на внутреннем рынке новый гибридный кроссовер Exeed Yaoguang C-DM Global Edition, который предлагает запас хода до 1400 километров. Судя по названию, автомобиль будет доступен не только в Китае, но и за его пределами.

Exeed Yaoguang C-DM Global Edition будет представлен в трех версиях: 120 Long-Range 2WD по цене 139 900 юаней (приблизительно 1,6 миллиона рублей), 210 Ultra-Long-Range 2WD за 169 900 юаней (около 2 миллионов рублей) и 200 Ultra-Long-Range 4WD стоимостью 189 900 юаней (примерно 2,2 миллиона рублей).

Внешне новый кроссовер почти не отличается от своей предыдущей модели и сохраняет те же размеры: длина – 4781 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1671 мм, а колесная база составляет 2815 мм.

Внутри автомобиля установлен 24,6-дюймовый экран, разделенный на два секции, где одна используется как виртуальная приборная панель, а другая управляет мультимедийной системой на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8155 и с операционной системой Chery Lion 5.0. Дополнительные опции включают восемь динамиков Sony, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и 256-цветную атмосферную подсветку.

Основные изменения коснулись гибридной силовой установки. Автомобиль по-прежнему оснащен 154-сильным 1,5-литровым турбомотором, но теперь включает дополнительный электродвигатель на передней оси. В версии 120 Long-Range 2WD гибридная установка с электромотором в 201 л. с. и литий-железо-фосфатным аккумулятором на 19,53 кВт·ч позволяет проехать до 120 км на электротяге по циклу CLTC.

Модель 210 Ultra-Long-Range 2WD получает два электромотора общей мощностью 221 л. с. и аккумулятор на 34,46 кВт·ч, что обеспечивает 210 км пробега на электричестве. Топовый вариант 200 Ultra-Long-Range 4WD также имеет два электродвигателя на 221 л. с. и аналогичный аккумулятор, позволяя пройти до 200 км в полностью электрическом режиме.