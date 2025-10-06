В России предложили обязать водителей электросамокатов получать права

Следственный комитет направил в Госдуму предложения, которые позволят приравнять электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) к механическим транспортным средствам, а их пользователей — к водителям, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

© Zab.ru

Среди предложений: уточнение термина «транспортное средство» с акцентом на предназначение для индивидуального передвижения по дорогам, распространение понятия «водитель» на пользователей СИМ, введение подкатегории М1, включающей СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт, включение в категории М (мопеды) и А (мотоциклы) СИМ с двигателями мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт соответственно, право управления транспортными средствами подкатегории М1 предоставлять лицам с 16 лет.

Ранее опрос ZAB.RU показал, что большинство опрошенных забайкальцев считают необходимым обязать самокатчиков сдавать экзамены на знание ПДД. И в России не будет полного запрета самокатов.