Штраф за нарушение требований к перевозке детей может вырасти в два раза. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении, сообщает ИА DEITA.RU.

Водителей, которые нарушают требования к перевозке несовершеннолетних, могут обязать уплачивать увеличенный штраф. Законопроект об этом уже рассматривают в Госдуме, пишет «Прайм».

Известно, что для физических лиц размер штрафа может быть увеличен почти в два раза – с нынешних 3000 до 5000 рублей. Для должностных лиц наказание будет увеличено ровно вдвое – размер штрафа составит 50 тысяч рублей, вместо 25 тысяч. Юридические лица, в случае принятие законопроекта, будут штрафоваться на 200 тысяч рублей вместо 100 тысяч.

В Госдуме полагают, что существующий размер штрафов прекращает иметь сдерживающий эффект. При этом, когда речь идёт о детях, любое нарушение может обойтись водителю очень дорого, и дело в этом случае, увы, уже касается не денег.