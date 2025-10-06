Mini John Cooper Works вывели на Нюрбургринг

Наблюдать, как свежий MINI John Cooper Works отрабатывает быстрый круг по легендарному Нюрбургрингу, — настоящее удовольствие для любителей горячих хэтчей. И это особенно символично, ведь сам сегмент компактных «заряженных» автомобилей в Европе переживает закат. За последние годы мы простились с Hyundai i20 N и Ford Fiesta ST, а такие иконы, как Renault Clio RS, Peugeot 208 GTi и Skoda Fabia RS, уже давно ушли в историю. Остаются лишь редкие исключения: Volkswagen всё ещё держит в строю Polo GTI, а MINI выставляет свой козырь — JCW (F66).

© mini

Возможно, это последний бензиновый хот-хэтч из Оксфорда. Французские журналисты из L’Argus вывели малышку на трассу, и бортовые камеры показали: помимо сложнейшего рельефа Nordschleife, водителю пришлось лавировать в плотном потоке участников.

Компактный, манёвренный и достаточно мощный, John Cooper Works оказался как нельзя кстати. За рулём был опытный пилот, что позволило ему обходить машины классом выше, включая Lotus Emira и Porsche Cayman. А порой JCW даже держал темп с BMW M5 CS Ring Taxi, обгоняя один автомобиль за другим.

Чего не хватает? Конечно, механической коробки передач. Семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями работает быстро и чётко, особенно в паре с подрулевыми лепестками, но всё же лишает процесс той самой «олдскульной» вовлечённости. Да, роботизированная трансмиссия быстрее на треке, но переключать передачи вручную на извилистых поворотах Нюрбургринга — особое удовольствие.

И всё же радует сам факт: в эпоху жёстких эконорм MINI продолжает выпускать JCW с бензиновым мотором. Под капотом — турбочетвёрка B48. Звучит она не так агрессивно, как хотелось бы, тем более что часть «эмоций» обеспечивается искусственным звуком через аудиосистему.

Правда, у F66 есть свой фокус: после 3 000 об/мин открывается дополнительный клапан на втором патрубке, направленном вниз, добавляя децибелов к звучанию. Пусть «рык» отчасти цифровой, но общее впечатление машина создаёт убедительное.

И главное — она едет. Максималка достигает 231 км/ч, а динамика на выходе из поворотов оставляет позади многих конкурентов. С компактными размерами JCW превращает Нюрбургринг в собственную игровую площадку. Это настоящий трековый болид и, вероятно, одна из последних «живых» страниц умирающего класса хот-хэтчей.