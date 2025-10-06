В России сертифицировали новый кроссовер Soueast

Кроссовер Soueast S06 сборки калининградского завода «Автотор» получил Одобрение типа транспортного средства и готов к старту производства и продаж. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

© Газета.Ru

Отмечается, что S06 может быть оборудован двумя вариантами бензиновых двигателей. 1,5-литровый турбированный мотор на 156 л.с. работает с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Двигатель 1.6 на 197 л.с. сочетается с «роботом» 7DCT.

В компании Soueast до этого говорили, что новый S06 предложит покупателям яркий динамичный дизайн и интеллектуальные технологии, ориентированные на максимальный комфорт и безопасность для пассажиров.

Кроме того, в Soueast заявили, что в ближайшие пять лет будет расширен модельный ряд бренда в России.

До этого в Китае представили самую младшую модель автобренда Omoda — кроссовер C3.

Новинка Omoda отличается эффектным «кибер-механическим» кузовом, выдвижными дверными ручками и дисками со сложным рисунком. Вероятно, кроссовер C3 будет близок по технике к Jaecoo J5, то есть новинка окажется немногим компактнее Omoda C5.

Серийный автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый турбомотор, вариатор и передний привод.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи нового кроссовера Chery Tiggo 7L.