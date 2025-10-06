Прошла презентация нового автобренда Aishang

Первой моделью марки стал Aishang A100C, сошедший с конвейера в конце сентября этого года. Официальный старт продаж запланирован на этот месяц.

© runews24.ru

Aishang A100C представляет собой компактный городской электромобиль. Его длина составляет 3285 мм, ширина – 1708 мм, высота – 1550 мм, колесная база – 1980 мм. Автомобиль оснащен двигателем мощностью 51 лошадиная сила, расположенным на задней оси. Емкость аккумулятора составляет 17,65 кВт/ч, что обеспечивает дальность хода до 220 км, сообщает carnewschina.com.

Напомним, что продажи Lada Iskra в России выросли в семь раз за сентябрь. Mercedes-Benz открыла в ФРГ крупнейший в Европе центр испытаний фар. В Хабаровске продают подержанную Honda CR-V за 2,6 млн рублей. С начала года продажи Toyota в России увеличились на 27%.