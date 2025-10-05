В России подорожали легковые автомобили

Средневзвешенная цена нового автомобиля на российском рынке составила по итогам сентября 3,34 млн рублей, что на 4% выше показателей августа текущего года и на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, рассказал в своем Telegram-канале директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его оценке, рост цен обусловлен рядом факторов. В частности, осенью ряд производителей начал пересматривать свои прайс-листы, сокращая скидки и уменьшая размер «выгод».

Кроме того, от месяца к месяцу существенно снижается доля продаж прошлогодних автомобилей, а цены на них ниже, чем на машины 2025 года выпуска, заметил Целиков.

На показатель также повлияло изменение структуры рынка в сторону альтернативных поставок — в России стали чаще регистрировать автомобили таких марок, как Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Mazda, Skoda, Volkswagen.

Автоэксперт напомнил, что цены на автомобили глобальных брендов существенно выше «российско-китайского большинства».

Целиков предположил, что в октябре тренд на рост средних цен на новые автомобили продолжится, а на рынке автомобилей с пробегом ожидается стабилизация.

Ранее заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин сообщил, что в июне средневзвешенная цена на новые «легковушки» выросла на 8% в годовом выражении, до 3,2 млн рублей.