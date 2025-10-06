Почему BMW выбрала iX3 в качестве первой модели архитектуры Neue Klasse

Почему BMW выбрала именно iX3 в качестве первой модели новой архитектуры Neue Klasse? Ответ прост: кроссоверы сегодня приносят компании основную прибыль. Тем не менее в Мюнхене прекрасно понимают: седаны — это неотъемлемая часть бренда и десятилетия традиций. Именно поэтому в 2026 году на мировой рынок вернётся i3 — электрическая «трёшка», ранее продававшаяся исключительно в Китае в удлинённой версии.

© rubmw.ru

Под кодовым обозначением NA0 скрывается будущий седан. По информации проверенного инсайдера BMW с форума Bimmer Post, первым в линейке появится i3 50 xDrive. Производство стартует в июле 2026 года, сперва для Европы, а уже к ноябрю того же года к новинке присоединятся версии для США.

По технической части i3 50 xDrive будет близок к одноимённому кроссоверу, но за счёт меньшей массы и более обтекаемой формы кузова седан должен предложить чуть большую дальность хода. Если для iX3 компания заявляет до 805 км по WLTP, то седан способен превысить этот показатель. Для американского рынка ориентировочный запас хода составит около 400 миль по методике EPA.

Планы на расширение линейки пока расплывчаты. iX3 в 2027 году получит упрощённую версию 40 sDrive с одним мотором и задним приводом, но о подобной модификации для i3 пока ничего не известно. Зато в верхнем сегменте инсайдеры ожидают появление i3 M60 xDrive в марте 2027-го. Эта версия должна превзойти нынешние 463 л.с. и 645 Н·м у 50 xDrive, предлагая покупателям более спортивный характер.

Отдельно разрабатывается и полноценный М-вариант, запланированный к выпуску в начале 2027 года. Следуя традиции BMW, он получит собственный индекс ZA0, отличающийся от стандартного NA0.

Все версии i3 будут собираться на заводе в Мюнхене. При этом обычная бензиновая 3 Series (G50) встанет на конвейер в Дингольфинге. Там же, начиная с июля 2028 года, будет выпускаться и новый M3 (G84), недавно замеченный на тестах.

Возвращение i3 в глобальный модельный ряд — важный шаг для BMW: марка не только укрепляет позиции в сегменте электроседанов, но и подтверждает, что «трёшка» останется сердцем бренда даже в эпоху Neue Klasse.