У туристических городов Ленобласти создадут перехватывающие парковки

Вопросы организации парковок в ключевых населенных пунктах и на особо охраняемых природных территориях обсудили на аппаратном совещании в правительстве Ленинградской области.

Речь идет о городах, популярных у туристов: Выборге, Шлиссельбурге, Гатчине и других. Для решения проблемы хаотичной парковки губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил создать систему перехватывающих парковок на подъездах к центрам исторических городов, проработать вопрос о платных парковочных местах для туристов в центральных районах исторических городов, организовать перехватывающие парковки на подъездах к особо охраняемым природным территориям, а также упорядочить парковку во дворах и на улицах районов массовой застройки, включая Всеволожск, Кудрово и Мурино.

"Проблемы с парковками во время туристического сезона у нас есть не только в Гатчине и в Выборге, но и в Шлиссельбурге. К некоторым туристическим объектам, например, к Линдуловской роще в выходные не подъехать. С одной стороны, мы создаем объекты, которые пользуются огромной популярностью среди туристов. С другой стороны, надо создавать новые парковки и сохранять природу", - отметил Александр Дрозденко.

Реализовать все поручения планируется к началу следующего туристического сезона - к маю 2026 года.