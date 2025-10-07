Идет подготовка к продажам обновленного Zeekr 001

Обновленный Zeekr 001 был замечен у официальных дилеров в КНР. Электромобиль получил ряд улучшений: обновленный интерьер, увеличенную дальность хода и повышенную мощность.

Согласно информации портала "Китайские автомобили", лифтбэк дебютировал на рынке в 2021 году и уже прошел один серьезный рестайлинг в 2024-м. Сейчас, спустя год, модель готова к очередному "апгрейду".

На данный момент автомобиль доступен для предзаказов. Чтобы забронировать его, необходимо внести депозит от 2000 юаней, что составляет примерно 23 тысячи рублей. Начало продаж запланировано на 11 октября.

Внешний облик лифтбэка претерпел минимальные изменения. Сохранена фирменная диодная оптика и скрытые дверные ручки. Однако после доработок модель получила новые колесные диски с иным дизайном, а также усовершенствованный LiDAR-сенсор на крыше.

В салоне лифтбэка установлен 16-дюймовый центральный сенсорный экран с разрешением 3,5K, заменивший предыдущий 15-дюймовый дисплей (2,5K). Новый монитор можно поворачивать на 30 градусов.

Внутри автомобиля также присутствуют 39,3-дюймовый проекционный дисплей AR-HUD и 13-дюймовая цифровая приборная панель. Акустическая система Zeekr Sound оснащена 29 динамиками. Для удобства пассажиров предусмотрены две беспроводные зарядки для смартфонов и потолок с функцией "звездное небо". Дверные карты и обивка сидений также были обновлены. На заднем ряду появилась подставка для ног с электроприводом.

Основные габариты Zeekr 001: длина - 4977 мм, ширина - 1999 мм, высота - 1533 мм, колесная база - 3005 мм.

В версии с задним приводом он оснащен электромотором мощностью 503 л.с., что на 81 л.с. больше по сравнению с предыдущей моделью. Полноприводное исполнение включает два двигателя: передний мощностью 422 л.с. и задний мощностью 503 л.с., суммарно обеспечивая 925 л.с. Это на 136 л.с. больше, чем у предыдущей модели. Время разгона до 100 км/ч составляет 2,83 секунды, а максимальная скорость ограничена на уровне 280 км/ч в обоих вариантах.

Запас хода на одной зарядке у машины с задним приводом варьируется от 710 до 810 км в зависимости от емкости тяговой батареи.

