Компания Dacia представила обновленные модели Sandero, Sandero Stepway, Jogger и Logan. Обновления затронули дизайн, оснащение и силовые установки, при этом производитель подчеркивает сохранение доступной цены и "разумного минимализма" - фирменного принципа марки.

Новые дизайн и интерьер

Модели получили новую светодиодную оптику с фирменным Т-образным световым рисунком, переработанные решетки радиатора и бамперы, а также новый желтый оттенок кузова Amber Yellow.

Для версий Stepway и Jogger предусмотрена дополнительная защита кузова из материала Starkle, содержащего 20% переработанного пластика.

В салоне появились новые ткани отделки, усовершенствованное рулевое колесо и цифровая панель приборов. Впервые доступна мультимедийная система с 10-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также впервые у моделей появилась беспроводная зарядка для смартфона.

Новые двигатели

Главное техническое новшество - гибридная установка Hybrid 155 (1,8 л, 155 л.с.), впервые предложенная для Jogger, в 2026 году появится и на Sandero Stepway. Она обеспечивает снижение расхода топлива и выбросов на 10% по сравнению с предыдущим гибридом 140.

Также представлена новая версия Eco-G 120, работающая на бензине и сжиженном газе (LPG). Впервые она доступна с 6-ступенчатым "роботом" - это первый случай сочетания LPG-мотора и автоматической трансмиссии у Dacia. Увеличенные топливные баки позволяют проезжать до 1590 км на одной заправке.

Кроме того, для Sandero и Logan обновлен трехцилиндровый турбомотор 1.0 TCe, мощность которого выросла с 90 до 100 л.с.

Новые функции и системы безопасности

Автомобили получили пакет Driving Pack, включающий автоматические фары, камеры кругового обзора и складывающиеся зеркала. В базовом оснащении появились система автоматического торможения с распознаванием пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов, а также контроль усталости водителя.

Цены

Стоимость новинок, а также дата начала продаж пока не озвучены. При этом в компании сообщили, что обновленные модели сохранят позиционирование Dacia как одного из самых доступных брендов Европы, предлагающего при этом качественные и хорошо оснащенные автомобили.

Dacia Logan в дореформенной версии продается в Румынии за 14,5 тысячи евро (1,4 млн рублей), Sandero Stepway - за 15,2 тысячи евро (1,46 млн рублей), Jogger - за 17,9 тысячи евро (1,72 млн рублей).