В России на 200 тысяч рублей подешевел кроссовер Citroen C5 Aircross
В России сильно подешевели кроссоверы Citroen C5 Aircross и C5 X. Об этом сообщил в своем Telegram-канале автомобильный эксперт Олег Мосеев.
Citroen C5 Aircross оснащены бензиновым мотором 1.6 мощностью 175 л.с., автоматической коробкой передач и передним приводом. Среди опций — зимний пакет, электроприводы регулировки сидений, электрические стеклоподъемники, задний парктроник. Салон отделан искусственной кожей.
Citroen C5 X — среднеразмерный кроссовер-внедорожник, выпускаемый французской маркой Citroën с июня 2021 года.
Ранее Citroen выпустил новое поколение кроссовера C5 Aircross.