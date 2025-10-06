Милонов предложил сделать бесплатными парковки для мотоциклистов по всей стране

Владельцам мотоциклов и других двухколёсных транспортных средств следует предоставить право на бесплатную парковку на платных стоянках по всей России. Соответствующее обращение на имя главы Минтранспорта России Андрея Никитина направил первый зампред Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов («Единая Россия»).

В мой адрес поступает огромное количество обращений от мотолюбителей, считающих, что взимание парковочной платы за парковку мотоцикла является неправильным и несправедливым решением, поскольку мотоцикл не просто занимает меньше места на дорожном полотне — он серьёзно снижает нагрузку на дорожную инфраструктуру, не создаёт дорожного трафика, разгружает работу дорожных и коммунальных служб и многое другое, сказал Милонов в разговоре с RT.

Ранее он предложил запретить онлайн-казино и букмекерские конторы.