Уникальное купе Mercedes-Maybach показали в Германии

В Германии представили эксклюзивный родстер SL 680 Monogram Series, основанный на AMG SL 63.

Модель оснащена 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, развивающим 577 л.с. при 800 Н·м крутящего момента. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4 секунды, а его максимальная скорость составляет 259 км/ч. Хотя по динамике SL 680 уступает AMG-версии, он предлагает повышенный комфорт и улучшенную шумоизоляцию.

Родстер имеет фирменную решетку радиатора Maybach, эмблему на капоте и отделку в цвете Opalith White Magno. Установлены 21-дюймовые колеса, адаптивные фары, пороги с подсветкой и электронные ассистенты.

Салон выполнен из белой и синей кожи наппа с логотипом бренда. Автомобиль оборудован мультимедийной системой MBUX с уникальной графикой, проекционным дисплеем, вентиляцией и обогревом сидений, а также системой Airscarf для подогрева шеи. Двухместная компоновка делает SL 680 Monogram Series уникальной среди современных моделей марки.

Машина доступна у одного из дилера в Германии по цене 279 412 евро, что эквивалентно примерно 27 млн рублей. SL 680 Monogram Series выпускается ограниченным тиражом и позиционируется как символ роскоши и престижа.

