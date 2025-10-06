В Польше продают ГАЗ-24: пробег 75 км

В небольшом польском городе Бялосливе, расположенном на севере страны, появился в продаже уникальный автомобиль - ГАЗ-24 "Волга" 1983 года выпуска с минимальным пробегом в 75 километров. Владелец утверждает, что машина была полностью разобрана и тщательно отреставрирована. Советский седан покрыт черной эмалью, а салон обит красной тканью, что придает ему элегантный и классический вид, характерный для "Волг" того времени.

Особенность этой "капсулы времени" заключается не только в ее исторической ценности, но и в отличном состоянии. Под капотом находится 4-цилиндровый карбюраторный двигатель объемом 2,4 литра и мощностью 102 лошадиных силы. Трансмиссия механическая, а привод классический задний.

Владелец просит за него 22 тысячи евро (примерно 2,13 миллиона рублей), что схоже с ценами на подобные экземпляры в России.

Интересно, что ГАЗ-24 "Волга" продолжает пользоваться популярностью за пределами бывшего СССР. В странах Восточной Европы, Германии, Франции и даже в США эти автомобили воспринимаются как культовые символы своей эпохи.

