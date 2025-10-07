Грозит падением: авторынок России сократился на 23% за девять месяцев
По итогам 2025 года ожидается, что авторынок России достигнет уровня в 1,28 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей. В течение года возможен умеренный рост, однако итоговый результат будет ниже показателей предыдущего года. Об этом сообщил председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев.
По его словам, снижение ключевой ставки, пусть и незначительное, оказало влияние на увеличение активности в капиталоемких отраслях, включая автомобильную отрасль. В дальнейшем это будет способствовать росту реализаций, особенно после завершения действия депозитов с высокими процентами.
Однако в июле текущего года АЕБ пересмотрела годовой прогноз продаж авто в сторону уменьшения, снизив его до 1,25 млн машин (-24% по сравнению с 2024 годом).
Всего за первые девять месяцев текущего года объем продаж снизился на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 922,4 тысячи автомобилей.
В третьем квартале рынок оставался относительно стабильным, отметил эксперт.
