Элитный неликвид: на автомобильные аукционы хлынули машины из такси

На автомобильных аукционах все больше появляется машин из такси. Генеральный директор компании Migtorg Александр Коротков в беседе с Quto отметил, что к октябрю 2025 года количество участников торгов выросло на 37% по сравнению с предыдущим годом.

Эксперт ассоциирует этот рост с распродажей машин российскими компаниями такси, которые, ожидая повышения утилизационного сбора и введения новых требований по локализации, стремятся обновить свой автопарк.

Ранее "РГ" сообщала, что весной следующего года таксопарки начнут массово выводить из эксплуатации и распродавать подержанные иномарки, доля которых составляет более 80%. Напомним, с марта 2026 года перевозчики не смогут закупать иностранные машины.

Кроме того, Минпромторг подготовил первоначальный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. В нем оказались более 20 моделей шести отечественных брендов. Список будет пополняться по мере появления новых локализованных автомобилей, производство которых будет осуществляться в рамках специнвестконтрактов.