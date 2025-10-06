В Новосибирской области более 600 единиц техники вышло на трассы для уборки снега

В Новосибирской области организована круглосуточная работа снегоуборочной техники, также ведется обработка трасс противогололедными средствами.

Как отметил губернатор области Андрей Травников, в регион пришло похолодание с обильным снегопадом, в связи с чем 624 единицы специализированной техники задействовано на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения для ликвидации снегопадов.

- На трассах региона в круглосуточном режиме работает снегоуборочная техника - комбинированные дорожные машины, тракторы со снегоуборочным оборудованием и другие. Подрядные службы расчищают полотна, убирают снег в полосе отвода, проводят противогололедную обработку трасс пескосоляной смесью и реагентами, - сообщил губернатор Андрей Травников.

Глава региона призвал всех автомобилистов соблюдать повышенную осторожность, дистанцию и скоростной режим.

В выходные дни, в период наиболее интенсивных осадков, на расчистке трасс работало 800 единиц техники. В случае дальнейшего ухудшения погодных условий будет увеличено количество спецмашин, задействованных в уборке.

Справка

Для оперативного реагирования на сообщения автомобилистов открыты круглосуточные телефонные линии: 730 (для абонентов "МТС"), 8-913-949-00-30 (для абонентов других операторов) и стационарный телефон: (8-383) 335-81-50.