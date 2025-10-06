В Китае появилась копия на Zeekr 9X

Китайцы скопировали Zeekr 9X и продают очень дешево: авто сняли на фото
В Китае появился Zeekr 9X в формате Lao Tou Le (дословно - радость старика) - маленький и ультрадешевый электрокар с характерным дизайном какой-либо оригинальной модели. На этот раз был выбран едва успевший выйти на рынок Zeekr 9X.
Автор публикации отметил, что несмотря на упрощенную конструкцию миниатюрный Zeekr 9X весьма точно повторяет дизайн флагманского кроссовера.
Передняя часть машины, форма фар и даже светодиодная полоса визуально напоминают оригинал. Задние фонари также воспроизводят фирменную оптику Zeekr. Однако по габаритам и пропорциям "электрокар для пожилых" заметно меньше, а качество отделки соответствуют бюджетному сегменту.
Интерьер выполнен с оглядкой на оригинальный 9X: в салоне установлена "парящая" мультимедиа, но с широкой рамкой и минимальным функционалом. Из оснащения - простая аудиосистема, Bluetooth и физический ключ зажигания.
Подробностей о технических характеристиках нет, но, как и другие представители сегмента Lao Tou Le, машина, вероятно, оснащена маломощным электромотором и рассчитана на скорость не выше 50 км/ч.
Оригинальный Zeekr 9X вышел на китайский рынок 29 сентября. Модель оснащается гибридной установкой с тремя электромоторами и оценивается минимум в 466 тысяч юаней (примерно 5,3 млн рублей).
Цена на карикатурную копию не уточняется, но, как правило, такие машины стоят до 20 000 юаней (230 тысяч рублей).