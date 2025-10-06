Dacia показал крошечный городской концепт Hipster

Это Dacia Hipster Concept — новый проект румынского автопроизводителя, принадлежащего Renault, известного тем, что выпустил первый по-настоящему дешёвый электромобиль в Европе — Dacia Spring.

© Carakoom

Концепт представляет собой образец простоты и грамотного дизайна.

Для начала — он крошечный. Его длина составляет 3 метра, высота — 1,53 метра, а ширина — 1,55 метра. Это примерно как у Fiat 500e, но Hipster на 63 сантиметра короче и на 13 сантиметров уже.

Несмотря на компактные размеры, Dacia утверждает, что двухдверный Hipster Concept способен вместить четырёх взрослых — за счёт продуманной компоновки и отказа от всего лишнего.

Колёсная база не названа, но видно, что колёса максимально сдвинуты к краям кузова, свесов почти нет. Это увеличивает внутреннее пространство и обещает ощущение от вождения, похожее на картинг.

Дизайн подчёркнуто минималистичен: только один цвет кузова и всего три окрашенные детали — передняя часть и элементы у дверных проёмов.

Задние фонари не прикрыты отдельным стеклом — они расположены за окном багажной двери, верхняя часть которой открывается отдельно от нижней. Обычные дверные ручки заменены текстильными петлями.

В салоне — ультратонкие сиденья, обтянутые сетчатой тканью. Нет ни мультимедийного экрана, ни встроенных динамиков: вместо них предлагается использовать смартфон владельца и Bluetooth-колонку.

Объём багажника — всего 68 литров, но при сложенных задних сиденьях увеличивается до 500 литров.

Интересная деталь — подголовники задних сидений не встроены в спинку, а выдвигаются из стоек крыши, что позволяет сложить сиденье вровень с полом. Есть также крепления Isofix для детского кресла.

Благодаря всему этому минимализму автомобиль получился очень лёгким — на 20% легче, чем Dacia Spring, масса которого составляет 984 кг. Это значит, что машине требуется меньше энергии для движения и даже для производства. Следовательно, можно установить меньшую батарею, удешевив проект ещё больше.

По данным компании, 94% французских водителей проезжают менее 40 километров в день. Dacia не сообщает запас хода Hipster Concept, но эта статистика ясно намекает: рекордов по дальности ждать не стоит.

Тем не менее, этот яркий и свежий концепт — предвестник будущей серийной модели. Она, возможно, не будет выглядеть точно так же, но ясно показывает, что Dacia намерена продолжать делать электромобили максимально доступными.

Первый шаг компания сделала с моделью Spring, а следующий — уже не за горами: в следующем году ожидается премьера второго поколения, построенного на той же платформе, что и ретро-хэтчбек Twingo EV.