В РФ на продажу выставили Mitsubishi Lancer Evolution 8 почти без пробега

"Российская газета" наткнулась на весьма интересный экземпляр - легендарную раллийную машину Mitsubishi Lancer Evolution 2004 года выпуска. Уникальности седану добавляет не только история его побед на ралли, но и мизерный пробег - на одометре машины 9500 км.

Владелец "капсулы времени" из Екатеринбурга утверждает, что все указанные данные являются правдивыми и Lancer находится в абсолютно заводском состоянии. Фотографии из карточки объявления дополняют уверенности в его словах - машина выглядит практически безупречно.

Под капотом "японца", окрашенного в черный металлик, скрывается 4-цилиндровый турбомотор с индексом 4G63T объемом 2,0 литра и мощностью 265 лошадиных сил, разгоняющий автомобиль до 100 км/ч за 6,1 секунду. В паре с ним трудится 6-ступенчатая механическая трансмиссия с приводом на четыре колеса.

Владелец из столицы Урала просит за машину весьма внушительную сумму - 8 000 000 рублей, но учитывая состояние и малый пробег, вполне вероятно, что она станет украшением частной коллекции.

