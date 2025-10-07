Vittori Turbio представила гибридный суперкар Turbio

Молодая американская компания Vittori Turbio, базирующаяся в Пало-Альто (штат Калифорния), представила свою дебютную модель — гибридный суперкар Turbio мощностью порядка 1100 л.с., способный разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с.

Компанию Vittori основал инновационный предприниматель Карлос Круз, в планах которого значатся не только суперкары, но и аэромобили, а также электрические бизнес-джеты. Дебютный суперкар, получивший имя Turbio, будет производиться в Италии, «в самом сердце Эмилии-Романьи».

В ранних анонсах от Vittori сообщалось, что ключевую роль в разработке дизайна Turbio сыграл искусственный интеллект, но теперь этот факт не выпячивается, потому что вряд ли им можно привлечь состоятельных клиентов с утончённым вкусом. Теперь акцент сделан на мастерстве студии Pininfarina, также принимавшей участие в разработке, и традициях итальянского инженерного искусства.

Между тем в облике Vittori Turbio действительно чувствуется «рука» ИИ, так как новый суперкар похож на сплав Bugatti, Corvette, McLaren, Rimac и Zenvo, а вот оригинальных решений в нём как-то не наблюдается. В корму вмонтировано выдвижное активное антикрыло, угол атаки которого варьируется в зависимости от скорости и выбранного ездового режима.

Салон Vittori Turbio на рендерах кажется таким же вторичным, как и внешность: набор шаблонных решений с налётом скульптурности. Щиток приборов имитирует аналоговый, на самом деле он цифровой — в круглые отверстия встроены экраны. Узенький вертикальный экран на центральной консоли отвечает за развлечения и климатический настройки.

Силовая установка у Vittori Turbio гибридная: задние колёса вращает разработанный компанией Italtecnica 6,8-литровый бензиновый атмосферный V12, способный крутиться до 9000 об/мин, а на передние колёса установлен электромотор. Информации о коробке передач и батарее нет. Максимальная совокупная мощность силовой установки — около 1100 л.с., разгон до «сотни» будет занимать 2,5 с, максимальная скорость пока не раскрыта, но обещано, что она будет «более чем достойной».

Компания Vittori собирается выпустить только 50 экземпляров Turbio, каждый обойдётся заказчику минимум в 2,5 млн долларов, поставки планируется начать в 2027 году.