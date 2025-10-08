Tesla представила самые дешевые Model Y и Model 3

Компания Tesla представила новые базовые версии своих самых популярных электромобилей - Model Y Standard и Model 3 Standard. Модели стали заметно дешевле, но за счет сокращения оснащения и некоторых нестандартных решений.

Model Y Standard теперь стоит 40 тысяч долларов (3,3 млн рублей) - на 5 тысяч дешевле предыдущей версии RWD Premium. Аналогично Model 3 Standard подешевела на 5500 долларов и предлагается по цене 37 тысяч долларов (3,03 млн рублей).

Оба автомобиля получили задний привод, один электромотор и уменьшенную батарею емкостью 69 кВт·ч, что сократило запас хода до 517 км. Ранее минимальная автономность Model Y составляла 575 км, Model 3 - 616 км.

Также вместе с ценой и запасом хода Tesla урезала и оснащение. Из салона исчезли вентиляция передних сидений, подогрев заднего ряда, экран для задних пассажиров в центральном тоннеле - вместо него теперь ручные дефлекторы климата, премиальная аудиосистема - теперь 7 динамиков вместо 15, а также FM/AM-радио и система фильтрации воздуха Bioweapon Defense Mode.

Электрорегулировка руля заменена на механическую, зеркала теперь складываются вручную, а в подвеске вместо адаптивных амортизаторов применены пассивные.

Самое заметное изменение - крыша. Model Y сохранила стеклянную панель, но теперь она скрыта под потолочной обшивкой с шумоизоляцией. По сути, стекло осталось на месте, но Tesla посчитала экономически выгоднее просто закрыть его, чем проектировать металлическую крышу.

Снаружи автомобили получили упрощенные бамперы, меньшие 18-дюймовые колеса и ограниченную палитру цветов - серый, белый и черный. У Model Y исчезли световые планки между блок-фарами и задними фонарями.

Tesla объясняет обновления стремлением сделать электромобили более доступными, однако новые версии Standard фактически заменяют прежние базовые модификации, предлагая меньше опций при визуально схожем дизайне.