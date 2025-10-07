В Госдуме предложили отбирать машины за отсутствие ОСАГО

На парламентских слушаниях относительно законодательства в области автострахования депутат Ярослав Нилов предложил переработать закон об «автогражданке». Как обратил внимание Quto.ru, политик предложил ряд поправок, которые направлены на защиту интересов водителей.

© Quto.ru

В частности, депутат считает, что россиянам нужно дать возможность привязывать полис не к транспортному средству, а к водителю. Сами лимиты по страховке за ущерб имуществу и здоровью должны быть повышены.

При этом Нилов считает, что страховщики могут избежать повышения тарифов, если начнут более активно пользоваться своим правом на регресс.

«О чём я говорю? Регресс — это когда виновником становится пьяный водитель, либо доказана вина техстанции. В этих случаях можно взыскивать ущерб с них, но сегодня практика применяется менее чем в 5% случаев», — подчеркнул политик.

Кроме того, депутат предложил наказывать нарушителей, которые не оформляют страховку, более жёстко. Так, на первый раз водитель должен отделаться штрафом в размере 800 рублей, на второй раз — 5 000 рублей, третий раз, по его мнению, должен грозить принудительной эвакуацией транспортного средства на штрафстоянку.

Для обеспечения безопасности на дорогах в Госдуме также призвали ввести обязательную страховку для СИМ и электрических велосипедов. Новинка должна стать аналогом ОСАГО использоваться для получения компенсации за ущерб третьим лицам.