Редкую масштабную копию лимузина ЗИЛ продают за миллион рублей

Посвящённую юбилею ВЧК КГБ масштабную модель продают за 1 000 000 рублей. На внутренней стороне крышке багажника есть надпись «70 лет ВЧК КГБ», то есть копия посвящена 70-летию советских органов госбезопасности. Сама Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) была создана 7 (20) декабря 1917 года, так что, скорее всего, автомобиль датирован 1987 годом.

Как уверяет продавец, желающий выручить один миллион рублей, он продаёт очень редкую модель лимузина ЗИЛ-115 производства времён позднего СССР (масштаб — 1:43), посвящённую 70-летию органов госбезопасности.

Впрочем, как отмечают коллекционеры, этот экземпляр может оказаться подделкой: машины, оборудованные антенной, были выпущены небольшим тиражом на рубеже 1985−1986 годов, но они должны иметь номер на днище кузова.

У этой масштабной копии номера нет, а потому средняя цена должна составлять 3000−3500 рублей. Стоимость «номерных» вариантов будет кратно выше: за хорошо сохранившиеся машины некоторые продавцы просят 90-100 тысяч.

Кстати, в России продают правительственный ЗИЛ-41047 почти без пробега. За годы эксплуатации автомобиль проехал всего лишь 17 000 километров, притом весь этот пробег пришёлся на различные «парадные» мероприятия.