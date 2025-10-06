Tesla увеличила запас хода Model 3 в Европе

Tesla улучшила запас хода нескольких версий Model 3 в Европе после обновления китайской сборки автомобиля новыми аккумуляторами от LG Energy.

Что произошло с Model 3 выпускаемой в Китае? В прошлом месяце Tesla начала использовать новые ячейки LG 5M, обладающие большей плотностью энергии. Теперь этот вариант может проезжать до 830 км по стандарту CLTC. Так как европейские Model 3 также поставляются из Китая, обновление затронуло и их. На сайте Tesla уже указаны новые показатели:

Model 3 Long Range RWD — до 750 км на одном заряде (по циклу WLTP),

Long Range AWD — до 660 км,

Model 3 Performance — до 571 км.

Кроме увеличенного запаса хода, обновлённая версия получила камеру в переднем бампере и возвращённый рычаг поворотников, который ранее был убран в ходе редизайна 2024 года.