В России изменилась стоимость кроссоверов Soueast S07 и S09. Марка Soueast, входящая в состав корпорации Chery, внесла изменения в стоимость своих кроссоверов на российском рынке. Пятиместный Soueast S07 лишился специального предложения, которое действовало в сентябре.

Из-за этого цена на самую доступную версию, переднеприводную Comfort 2024 года, увеличилась на 50 тысяч рублей. Теперь она составляет 3 099 000 рублей, сравнявшись в стоимости с модификациями 2025 года, пишут «Автоновости дня».

Таким образом, модель S07 в комплектации Comfort с полным приводом и семиступенчатой роботизированной трансмиссией (2024 или 2025 года) сейчас стоит 3 099 000 рублей. Модификация Comfort с полным приводом и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач (2024 или 2025 года) — 3 299 000 рублей. Версия Premium с полным приводом и восьмиступенчатым «автоматом» (2024 или 2025 года) — 3 449 000 рублей.

Эта модель относится к среднему классу и конкурирует с такими популярными в России автомобилями, как Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Базовая версия с передним приводом комплектуется турбированным двигателем объёмом 1,6 литра, который развивает 190 лошадиных сил, и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Модификации с полным приводом используют 1,6-литровый турбомотор на 186 лошадиных сил, работающий в паре с классической восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Семиместный флагманский кроссовер Soueast S09 в октябре всё ещё доступен по специальным ценам, но только для машин 2024 года выпуска. И если стоимость базовой комплектации Comfort Plus осталась на сентябрьском уровне, то за топовую версию Premium теперь придется заплатить на 150 тысяч рублей больше.

Таким образом, модель S09 в комплектации Comfort Plus с передним приводом и семиступенчатым «роботом» (2024 года) по специальной цене сейчас будет стоить покупателям 3 359 000 рублей. Модификация Premium с полным приводом и восьмитупенчатым «автоматом» (2024 года) — 3 999 000 рублей.

Comfort Plus с передним приводом и семиступенчатым «роботом» (2025 года) обойдётся в 3 899 000, а Premium с полным приводом и восьмиступенчатым «автоматом» (2025 года) — в 4 099 000 рублей.

Все версии кроссовера S09 оснащаются двухлитровым турбированным двигателем мощностью 197 лошадиных сил. Однако в версиях с передним приводом применяется семиступенчатая роботизированная коробка передач, а в полноприводных — традиционная восьмиступенчатая автоматическая.