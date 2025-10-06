Какие автомобили будут покупать россияне после повышения утильсбора

Как рассказала редакции Quto Наталья Митяева, генеральный директор «Панавто», планируемое повышение утильсбора существенно повлияет на стоимость импортных автомобилей мощностью от 160 л.с., а также на электрокары и гибриды от 80 л.с.

«Если изменения вступят в силу, подорожание затронет и новые, и подержанные машины, особенно старше 3 лет. Весь премиум-сегмент может ощутимо прибавить в цене», — считает Наталья Митяева, генеральный директор «Панавто».

Сейчас российские автосалоны наблюдают всплеск интереса со стороны покупателей, которые торопятся приобрести машину до изменений властями ставок утилизационного сбора.

В будущем люди начнут выбирать машины ещё более тщательно, в том числе — приобретать модели марок, у которых уже есть производство на территории России, например, Voyah.

Проект документа, предлагающий повышение утильсбора, вызвал бурю негатива, а россияне оставили под ним более сотни тысяч отрицательных реакций.

В Минпромторге никак не комментируют нововведения. Но вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, как обратил внимание Quto.ru, призвал оставить ставки на нынешнем уровне.