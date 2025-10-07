Итальянцы могут купить новую Dacia Spring дешевле велосипеда

Утилизация по-итальянски позволяет купить новый электрокар всего за ₽390 тысяч. На фоне бесконечного роста цен на новые автомобили, который делает их неподъёмными для многих во всём мире, Италия запустила невероятную программу по стимулированию покупок электромобилей. Благодаря щедрым государственным субсидиям некоторые модели стали стоить почти символически.

© Quto.ru

Самое выгодное предложение коснулось компактного электрокара Dacia Spring. После применения максимальной скидки его цена для льготной категории граждан опускается до 3 900 евро (около 390 тысяч рублей), что дешевле некоторых велосипедов. Такой фантастический ценник стал возможен благодаря масштабной программе, на которую правительство выделило 597 миллионов евро (около 59,7 миллиардов рублей).

Её главная цель — увеличить парк электромобилей в стране как минимум на 39 тысяч единиц до июня 2026 года. На сегодняшний день лишь 5,2% итальянского авторынка занимают электрокары, что почти в три раза ниже среднего показателя по ЕС, составляющего 15,8%.

Стоит отметить, что право на максимальную выгоду есть не у всех. Чтобы получить полную субсидию в размере 11 тысяч евро (около 1,1 миллиона рублей), необходимо соответствовать ряду строгих критериев. Покупатель должен иметь общесемейный доход менее 30 тысяч евро в год (около 3 миллионов рублей), проживать в населённом пункте численностью более 50 тысяч человек и сдать в утилизацию старый автомобиль, соответствующий экологическому стандарту Евро-5 или ниже, выпущенный до 2015 года.

Для семей с доходом до 40 тысяч евро в год (около 4 миллионов) размер льготы немного меньше и составляет 9 тысяч евро (около 900 тысяч рублей). Для малого бизнеса (предприятий) предусмотрена компенсация в размере 30% от стоимости нового электромобиля, но не более 20 тысяч евро (около 2 миллионов рублей) за одну машину.

Перед стартом программы Dacia скорректировала начальную стоимость Spring в Италии, снизив её с 17 900 евро (около 1,8 миллиона) до 14 900 евро (около 1,5 миллиона). После применения полной субсидии в 11 тысяч евро и получается финальная сумма в 3 900 евро. Эта цена действует для базовой комплектации Essential Electric 45, которая оснащена электромотором мощностью 44 лошадиных силы (33 киловатт) и аккумулятором ёмкостью 26,8 киловатт-часа, что позволяет проехать на одной зарядке до 225 километров.

Конкуренты тут же отреагировали на программу. Бренд Leapmotor концерна Stellantis снизил стоимость своей модели T03 с 18 900 евро (около 1,9 миллиона рублей) до 15 900 евро (около 1,6 миллиона). В итоге, при участии в утилизационной программе, этот электрокар можно приобрести за 4 900 евро (около 490 тысяч рублей).

Программа не ограничивается этими двумя моделями. К примеру, Fiat предлагает электрокар 500e от 9 950 евро (около 995 тысяч рублей), а новую электрическую версию Grande Panda — от 11 950 евро (около 1,2 миллиона). Стоимость на Citroen e-C3 начинается от 12 900 евро (около 1,3 миллиона), а внедорожник e-C3 Aircross доступен со скидкой от 15 790 евро (около 1,6 миллиона).

Несмотря на кажущуюся революционность, у программы есть и обратная сторона — жёсткие требования соответствия к участникам. То есть, такой подарок от государства доступен лишь небольшому числу итальянцев.